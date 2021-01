Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta cantareata SOPHIE, producatoare muzicala, DJ si colaboratoare a unor mari artisti, a murit sambata, in in urma unui accident, in casa ei din Atena, relateaza EFE, potrivit Agerpres.

- Veste trista in lumea cinematografiei mondiale. A murit Tanya Roberts, celebra actrita din filmele cu James Bond. Cunoscuta actrita a lesinat in ajunul Craciunului, dupa ce iesise la plimbare cu cainii ei. Imediat a fost dusa de urgenta la spital si intubata insa ieri, 3 ianuarie 2021, Tanya Roberts…

- O celebra artista de muzica populara și-a gasit sfarșitul intr-un cumplit accident in Timiș, in timp ce se afla la volan. Tanara interpreta avea doar 22 de ani și era atat catareața, cat și dansatoare intr-un ansamblu folcloric.