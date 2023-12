Economia Rusiei pare ca trece printr-o perioada buna dupa 21 de luni de razboi in Ucraina, dar in spatele aparențelor președintele rus Vladimir Putin se confrunta cu mai multe probleme majore pe care trebuie sa le rezolve odata cu trecerea in noul an, potrivit Alexandrei Prokopenko, o fosta oficiala a bancii centrale din Rusia, scrie Insider.