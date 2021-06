Cele trei fetițe din Iași, spălate pe cap cu o substanță toxică, vor fi duse la un centru de plasament S-a luat o decizie in cazul celor trei copile din Iași care au fost spalate pe cap de bunica lor cu o substanța toxica, pentru animale. Dupa ce vor fi externate, cele trei surori vor fi duse intr-un centru de plasament, in regim de urgența. Asistenții sociali au mers astazi la locuința femeii și au constatat ca fetele nu au condiții potrivite de ingrijire in familie. Sunt probleme pe fondul consumului de alcool și al violențelor. Mama e plecata la munca in strainatate, iar cel mai probabil pentru fete se va cauta un asistent maternal. Trei asistenți sociali de la Direcția pentru Protecția Copilului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

