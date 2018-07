Stiri pe aceeasi tema

- Ți s-a intamplat sa ramai fara hartie igienica la toaleta? Ți s-a intamplat. Dar ce te faci cand ți se intampla asta la hotel? Ei bine, unii oameni suna la recepție, dupa cum ne-a spus astazi cartița de la Virgin Tonic. „Te duceai la om cu hartia, bateai la ușa, ii aruncai hartia pe hol... View Article

- A șasea ediție Electric Castle va debuta in forța anul acesta, la Castelul Banffy din Bonțida. Inca din prima zi, pe scenele festivalului vor urca unii dintre cunoscuți artiști de pe afiș, pentru a da startul unei petreceri care se va intinde pe 5 zile, din 18 in 22 iulie. Pentru cei care vor sa...…

- La HCM Slobozia continua sa se faca transferuri in vederea sezonului de Liga Secunda care ne așteapta din toamna. Linia de 9 metri a fost intarita prin cooptarea Loredanei Vartic, coordonatoare de joc in varsta de 22 de ani. Nascuta in județul Neamț, Loredana a evoluat timp de 3 ani in Liga Naționala,…

- Irina Rimes a inceput pregatirile pentru cel mai dificil job pe care l-a primit pana acum. De cand a fost anunțata ca va fi antrenor la Vocea Romaniei, Irina a simțit ca trebuie sa munceasca dublu sau chiar triplu pentru ca e hotarata sa caștige competiția. ”Vreau neaparat sa caștig”, a declarat artista…

- Organizatorii Electric Castle anunta ca editia 2018 va avea o scena 100% eco, prima de acest gen de la un festival de muzica din Romania, ca paiele din plastic pentru bauturi vor disparea, iar cei ce pedaleaza inspre Bontida, comuna ce gazduieste pentru a sasea oara festivalul, vor avea acces gratuit.

- Randi a lansat piesa verii, „Ce te-aș mai” și abia așteapta sa ne-o cante maine live in studio-ul Virgin Radio. Unul dintre cei mai ascultați artiști ai momentului, Randi ne-a trimis un super filmuleț, spunandu-ne ca abia așteapta sa ne vedem in studio. Pe langa noua sa piesa ce „nu ascunde nimic”,…

- Daca nu noi, atunci cine sa caute detalii interesante? In dimineața asta am vrut sa-i cunoaștem mult mai bine pe cei Alex și Alexandra, cuplul curajos care s-a inscris la Dragoste pe Semnatura și care vrea sa dea un exemplu celor pentru care flacara s-a cam stins și vor sa o reaprinda. Așa ca am...…

- Daca aștepți sa vezi ”Fear the Walking Dead” la TV, un nou episod al serialului este difuzat pe AMC in seara aceasta, de la ora 22:00. Al treilea episod al sezonului, „Good Out Here”, este scris de Shintaro Shimosawa și regizat de Dan Liu. In scenariu, Madison și Morgan incearca sa-l ajute pe Nick sa-și...…