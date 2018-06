Stiri pe aceeasi tema

- Institutul pentru economie și pace a publicat Indexul Global al Pacii 2018 un studiu relevant in aceea ce privește siguranța țarilor din lume. Au fost analizate 163 de țari, fiind comparate criterii precum rata criminalitaii, tensiunile politice și decesele rezultate din conflicte interne.

- Un raport al Organizatiei Natiunilor Unite arata ca tara noastra este a doua intr-un top mondial al migratiei, dupa Siria, tara lovita de un razboi civil. In procente, diaspora reprezinta 17 la suta din populatia totala a Romaniei. Raportul ONU arata ca, in perioada 2000-2015, Romania a avut cea mai…

- Finlanda si Suedia sunt cele mai bine pregatite tari pentru schimbarea tehnologica, inregistrand punctaje ridicate in ceea ce priveste ponderea de utlizare a Internetului, comert online si guvernanta electronica. Ce loc ocupa Romania in clasamentul...

- Banca Mondiala si Organizatia Natiunilor Unite se numara printre institutiile care au stabilit un clasament al tarilor dezvoltate, luand in considerare mai multe criterii, pe langa Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, precum rata de natalitate si...

- Evenimentul „Galati Streetball” are loc in perioada 2-3 iunie si este organizat in parteneriat cu Sport Arena Streetball. Turneul de baschet 3x3, noua disciplina olimpica, se tine la Shopping City Galati.

- „Nu stiu sa fierb un ou, dar cred ca stiu care ar trebui sa fie gustul mancarii”, spunea intr-un interviu din presa internationala Henri Gault, unul dintre cei doi jurnalisti francezi care au pus bazele ghidului Gault&Millau, un reper in bucataria internationala, prezent din Canada si Maroc pana in…

- Cheltuielile militare la nivel mondial au ajuns in anul 2017 la 1.739 de miliarde de dolari - cel mai inalt nivel de la sfarsitul Razboiului Rece. Aceasta este concluzia raportului Institutului International de Cercetare asupra Pacii de la Stockholm (SIPRI) „Tendinte in cheltuielile militare la nivel…

- Simona Halep conduce in continuare detasat in clasamentul mondial al jucatoarelor de tenis (WTA), dat publicitatii astazi, cu peste 1.200 de puncte avans fata de daneza Caroline Wozniacki, a doua clasata. Diferenta dintre cele doua s-a redus, insa, de la 1.350 de puncte, cat era saptamana trecuta, la…