Cele mai sigure investiții în 2022: un ghid pentru oameni întreprinzători Traversam o perioada atipica din punct de vedere economic, afectata de creșterea inflației și a ratei dobanzilor, precum și de evoluția neanticipata a pieței de valori. Una dintre cele mai bune modalitați sa traversezi aceasta furtuna a finanțelor este sa adopți o strategie pentru economii și investiții, ajustata in funcție de riscurile din ce in ce mai evidente. Iata care sunt cele mai sigure investiții in 2022 și de ce: Conturile de economii cu randament ridicat Un astfel de cont iți pastreaza lichiditațile in siguranța, in timp ce genereaza un venit. Deși caștigul este mai mic… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

