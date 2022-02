Cele mai scumpe accesorii pentru un bărbat Ocazionata de venirea primaverii, Licitația de Ceasuri de Marțișor, organizata de Artmark, propune o colecție de 120 de ceasuri exclusiviste, in ediții limitate, modele rare, vintage sau contemporane, ce pot fi achiziționale la prețuri de pornire intre 20 și 50% din prețul de magazin. Rare datorita vechimii sau ediții contemporane, insa de colecție, realizate in puține exemplare, ceasurile din licitația din 1 martie reprezinta un accesoriu ravnit de orice gentleman sau doamna care pune preț pe stil. Simplitatea ori, dimpotriva, complicațiile – insa oricum eleganța – sunt atribute care insoțesc… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O colectie de aproximativ 300 de bijuterii, al caror pret variaza intre 100 si 10.000 de euro, va fi scoasa la vanzare pe 24 februarie la o licitatie organizata online de casa Artmark, informeaza Agerpres. Potrivit Artmark, intre cele mai impresionante piese in licitatia de Martisor se remarca…

- Noua colecție capsula Gucci pentru Valentine’s Day Se apropie cu pași repezi Ziua Indragostiților. De Valentine’s Day, cuplurile iși celebreaza iubirea și iși ofera reciproc cadouri. Ele pot fi flori, cine romantice, vacanțe surpriza sau, de ce nu, accesorii de lux. Asta deoarece legendarul brand Gucci…

- Melania Trump, se pregateste sa-și scoata la licitație mai multe obiecte personale, printre care și o palarie. Fosta prima doamna a SUA a anunțat ca nu accepta plata decat in criptomonedele Solana. Fosta prima doamna a Statelor Unite se pregatește vanda prin licitatie o ”Colectie sef de stat”, care…

- Fosta prima doamna a SUA, Melania Trump, se pregateste sa vanda prin licitatie o ''Colectie sef de stat'', care cuprinde o palarie, o pictura si o opera de arta digitala (non-fungible token ''NFT''), a anuntat marti cabinetul sau, precizand ca la aceasta licitatie numai criptomoneda Solana va fi…

- Dintr-o colecție de 300 de bijuterii rare, criticul de moda și colecționara Iulia Albu a facut o selecție a celor mai deosebite accesorii care pot fi daruite cu ocazia sarbatorilor de iarna sau adaugate in colecții private. Spectaculoasele accesorii au fost alese din Licitația de Craciun – Bijuterii…

- Icoana pe glaja Maica Domnului Indurerata, semnata de parintele Arsenie Boca, a fost adjudecata, miercuri seara, pentru 17.000 de euro la Licitatia de Craciun Arta Sacra organizata de Artmark.Este vorba despre o raritate absoluta: Icoana pe glaja, "Maica Domnului Indurerata, oferita de parintele Arsenie…

- Peste 1.000 de obiecte si accesorii legendare ale designerului de moda Karl Lagerfeld, care a murit in 2019, printre care se vor afla celebrele lui manusi din piele neagra, obiecte de mobilier si mici boluri cu efigia pisicii sale Choupette, vor fi scoase la licitatie, dupa cum noteaza DPA. Potrivit…

- Manuscrisul enunțat de Emil Cioran in timpul crearii volumului „Cartea Amagirilor” a fost adjudecat aseara pentru 7.000 de euro in cadrul Licitației de Carte Rara, Harți și Manuscrise. Prețul a crescut in licitație de 6 ori, pornind de la 1.800 de euro, fiind cea mai mare valoare de adjudecare a unui…