Cele mai sățioase fructe și legume Stii si tu deja ca fructele si legumele proaspete sint sanatoase, dar cine ar vrea sa ii fie (inca) foame, la doar o ora dupa ce le-a mancat? Aceste fructe si legume din lista de mai jos au mari sanse sa iti sporeasca senzatia de satietate. Anghinarea Ce leguma este in topul celor mai satioase? Secretul se afla in fibre, spun nutritionistii, pentru ca fibrele ne ajuta sa ne simtim stomacul m Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Miliardari precum Jeff Bezos sau Elon Musk au reușit sa faca profituri imense pe parcursul pandemiei de Covid-19, insa un nou raport arata ca cele mai mai caștiguri le-au obținut marile dinastii cu imperii financiare, relateaza The Guardian.

- Mai mulți foști angajați ai unuia dintre cei mai mari retaileri din lume, Lidl, au dezvaluit cum celebrul magazin te determina sa cheltuiesti mai mult decat ți-ai propus. Iata mecanismul cu ajutorul caruia, magazinul inregistreaza un profit uriaș. Foștii angajați ai Lidl au ”vandut” din secretele de…

- Cel mai bun lot din Liga I il are CFR si asta a facut diferenta, sustine mijlocasul Alexandru Chipciu, in timp ce portarul Giedrus Arlauskis considera ca pentru castigarea titlului a primat spiritul de luptator, potrivit news.ro. "Vedem ce va fi de la vara, mai am un an de contract. Nu am…

- Adina Halas se bucura de o silueta perfecta la varsta de 41 de ani! Vedeta are parte de forme spectaculoase, așa ca nu este de mirare ca multe romance o considera un adevarat exemplu și viseaza la corpul pe care il are aceasta. Totuși, nu trebuie sa mai existe intrebari dupa ce ea și-a dezvaluit […]…

- Exista doar patru culori ce pot sa apara pe coperțile pașapoartelor, iar fiecare țara are propriile motive pentru care alege una dintre aceste nuanțe. S-a aflat in sfarșit secretul care duce la aceasta alegere cu privire la culoarea pe care o va avea documentul fara de care nimeni nu s-ar mai putea…

- Pentru ca vine 1 Mai și gratarul a devenit deja o tradiție in randul romanilor, iți aratam cum sa pregatești o rețeta perfecta de mici facuți in casa. In plus, iți spunem și secretul ca sa iasa suculenți și pufoși, exact cum trebuie sa fie mititeii. Cum se fac cei mai buni mici cu bicarbonat […] The…

- Diana Munteanu arata spectaculos. Deși in varsta de 43 de ani, fosta soție a dinamovistului Claudiu Niculescu poate concura cu tinere de 20. Imagini noi cu ea. Vedeta din Romania care arata senzațional la 43 de ani Diana Munteanu este o apariție. Se ingrijește de aspectul ei fizic, lucru care se poate…

- Poate nu mulți cunoșteau acest lucru, dar Elon Musk este cel mai bogat om din lume. Daca pana acum, doar se faceau supoziții despre cat de bogat este Elon Musk, acum, sursele au dovedit ca are cea mai mare avere, detronandu-l pe Jeff Bezos, ce se afla pe prima poziție din acest punct de vedere pana…