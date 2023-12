Cele mai rezistente plante la frig. Trec extrem de ușor peste anotimpul rece Te temi in fiecare iarna pentru plantele tale din gradina? Multe dintre ele nu rezista la frig, iar primavara nu mai pot fi salvate. Iți spunem mai jos ce plante sunt rezistente la frig și trec ușor peste iarna.Plante rezistente la frig. Trec ușor peste anotimpul receSpecialiștii spun ca trebuie sa știm faptul ca plantele anuale au un ciclu natural de viața de doar un sezon de vegetație. Sunt diferite fața de plantele perene, rezistente la frig. Exista o sumedenie de plante care trec ușor și peste anotimpul rece.Iata lista de plante rezistente la frig:Galbenele. Sunt plante viu colorate, ușor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

