Cele mai rare monede românești, scoase la licitație Peste 500 de monede, organizate cronologic, care ilustreaza istoria Romaniei, sunt scoase la licitație intr-un eveniment dedicat numismaticii romanești. „Licitația unei Colecții de Numismatica aproape Completa” parcurge mai multe epoci ale monedelor circulate in spațiul romanesc, martore la ascensiunea și decaderea imperiilor, la formarea statelor romane, la proclamarea independenței, la formarea regatului Romaniei, ajungand pana in așa-zisa Epoca de Aur. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

