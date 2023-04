Cele mai puternice țări de pe glob au decis să țină Rusia în lesă Miniștrii de externe ai G7 au convenit sa continue sprijinul pentru Ucraina și sa mențina sancțiunile impotriva Rusiei, precum și sa coopereze pentru inasprirea controlului asupra respectarii masurilor restrictive, informeaza TASS, relateaza Rador. Declarația a fost facuta la o sesiune dedicata situației din Ucraina, in cadrul intalnirii miniștrilor de externe ai G7, care are loc la Karuizawa, in prefectura Nagano. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

