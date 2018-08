Stiri pe aceeasi tema

- O ampla analiza efectuata de Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), pune in balanta sectoarele economice care au crescut de peste 10 ori in ultimul deceniu, fata de cele care au scazut cu mai mult de 50% in ultimii 10 ani.

- Desfiintarea industriei romanesti si concedierile masive din ultimii ani au facut ca Romania sa se confrunte cu o criza majora de personal in domeniile tehnice. Majoritatea electricienilor, sudorilor sau frezorilor depasesc varsta de 50 de ani si nu sunt generatii din spate care sa le continue meseria.

- "Soferii" sunt cei mai cautati angajati din Romania, acum. Bonele și menajerele, potrivit aceluiași studiu, sunt angajate, insa, cel mai rapid. Cel mai mare deficit de personal este, de departe, in IT, care ramane si cel mai bine platit domeniu.

Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 33.884 locuri de munca, in data de 24 iulie 2018.

