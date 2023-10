Cele mai prietenoase țări în care să te muți cu familia Alegerea unui job in alta țara poate fi o oportunitate pentru tine și un nou start pentru familia ta. Acestea sunt cele mai prietenoase țari in care sa te muți cu job-ul și copiii, conform ASA . Suedia este o țara perfecta pentru copii și familie, ieftina pentru creșterea copiilor, cu accent pe dezvoltarea lor emoționala și culturala, dar sunt și alte beneficii de luat in considerare, cum ar fi 120 de zile libere pe an pentru a-ți ingriji copilul bolnav și 480 de zile de concediu pentru creșterea copilului nou-nascut. Suedia este o țara in care prioritatea familiei este luata in considerare mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

