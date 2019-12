Cele mai neașteptate colaborări muzicale din 2019 Anul 2019 a fost destul de plin de colaborari in muzica destul de ciudate și surprinzatoare dar au sfarșit prin a avea destul de mult succes. Fanii lui Ed Sheeran și ai lui Eminem au ramas uimiți de colaborarea dintre cei doi pentru piesa “Remember The Name”. Colaborare il include și pe 50 Cent – asta poate ca a contribuit la nominalizarea sa pentru albumul anului 2019 la premiile E! People’s Choice. Urmariți clipul video de mai sus și descoperiți alte colaborari muzicale surprinzatoare. Foto: Profimedia Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

