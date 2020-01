Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea stie sa le faca pe toate, asta este clar. Desi este mama cu norma intreaga, iar de curand a inceput si munca, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars este si o gospodina desavarsita.

- Moartea lui Mihai Constantinescu a lasat durere in sufletele tuturor celor care l-ai iubit. Cele mai apropiate persoane din viata artistului, de altfel cele care i-au si fost alaturi in ultimele clipe de viata sunt fosta sotie, Mihaela si Simona Secrier.

- Unele femei au darul de a lumina o încapere doar prin simpla lor prezenta. Te coplesesc cu generozitatea si bunatatea lor, iar în fata lor te declari vrajit. Aceste femei sunt iubite de toata lumea si ar putea fi chiar îngeri sub acoperire.

- Conducatorul auto banuit de producerea accidentului de circulație de pe raza localitații Gherghesti, din data de 11 octombrie, s-a prezentat duminica, 20 octombrie, la o secție de poliție din București.

- Romania se situeaza pe locul 25 in Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste indicele egalitatii de gen, cu 54,5 din 100 de puncte, scorul fiind cu 12,9 puncte mai mic decat media UE, se arata intr-un comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, care citeaza cel mai recent indice al…

- Samuel Little, barbatul de 79 de ani care are deja doua condamnari pe viața pentru crima, a fost numit de Biroul Federal de Investigații (FBI) drept cel mai prolific criminal in serie din istoria țarii, dupa ce toate cele 93 de crime confesate de acesta au fost confirmate de anchetatori. Samuel…

- Este greu sa compari zodiile, deoarece fiecare are avantajele sale, dar și aspecte negative. Totuși, atunci cand vine vorba de inteligența, doar 3 femei reușesc sa iasa in evidența și sa depașeasca pe toata lumea.

