- BUCOVA – N-a ramas mai nimic din etajul unei case din Bucova, in urma incendiului izbucnit seara trecuta, deși pompierii militari și cei voluntari au intervenit cu mai multe autospeciale de stingere. Potrivit celor de la ISU Caraș-Severin, „incendiul s-a produs la o casa de locuit, manifestandu-se pe…

- RESITA – Weekendul trecut cei de la Drumuri Judetene au identificat si deszapezit mai multe locatii care se pretau pentru amenajarea de refugii auto pe Semenic! ste deja cunoscuta bataia de cap pe care turistii o au cand ajung sus pe platou si nu gasesc loc de parcare. Ambuteiajele, nervii si timpul…

- CARAS-SEVERIN – Mai exact, forul decizional vrea sa instituie restrictii pentru traficul greu pe 14 drumuri judetene. Potrivit proiectului postat pe site-ul Consiliului Judetean, circulatia autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone va fi restrictionata de vineri, de la ora 15:00 pana luni, la ora…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri seara, atenționare cod galben de ceața și depunere de chiciura pentru cinci județe din țara, anunța MEDIAFAX.Potrivit ANM, pana la ora 20.00 avertizarea este valabila pentru județele Cluj și Mureș, iar pana la ora 21.00, pentru…

- Cu cateva ore inainte de a trece in noul an, un barbat din Caras-Severin a primit vestea care i-a schimbat viata. A devenit mai bogat cu peste 780 de mii de euro. El a fost norocosul castigator al premiului pus la bataie de Loteria Romana in ultima zi din an. Biletul a fist jucat la agentia loto din…

- RESITA – Pentru un judet sarac si neinsemnat din punct de vedere economic, cum este Caras-Severin, a avea un ministru plecat de aici reprezinta un motiv de mandrie. Am intrebat, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta de liberalii Horia Irimia, Dan Stan, Viorel Basag si Cristian Gafu, ce inseamna…

- Presedintele PNL Caras-Severin, Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a declarat ca actualul guvern si-a asumat sa opreasca "dezastrul PSD" si sa repare cat mai multe "situatii generate iresponsabil de fosta guvernare". "Dincolo de faptul ca ne-am asumat aceasta guvernare, am avut…

- Pe 18 octombrie, 4 apeluri telefonice efectuate catre secretariatul unui liceu din Bocșa anunțau prezența unei bombe in instituția de invațamant.Alarmele s-au dovedit a fi false. IPJ Caraș Severin a anunțat azi ca autorul amenințarilor a fost descoperit, a notat mediafax.Este vorba de un tanar in varsta…