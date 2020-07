Stiri pe aceeasi tema

- Pretul unui sejur de 7 nopti pe litoralul romanesc, in luna iulie, poate incepe de la 1.000 de lei pentru un cuplu care vrea cazare fara masa, la un hotel de trei stele, in statiunea Eforie Nord, dar poate ajunge si la 2.650 de lei, la unul de 4 stele in Mamaia, statiunea considerata "perla litoralului…

- Turoperatorul IRI Travel a realizat studiul „Turism la tine acasa” in care puteți descoperi cele mai bune oferte de pe litoralul romanesc, in luna iulie. Pentru a acoperi o gama cat mai larga de clienți s-au luat in calcul trei categorii de turiști: cuplu, familie cu un copil și familie cu doi copii.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, in statiunea Eforie au intervenit paramedicii SMURD si senilata punctului de prim-ajutor Eforie Nord pentru a acorda ajutor unui barbat de aproximativ 50 de ani. El a fost gasit de catre salvamari plutind in mare si a…

- Topul statiunilor a ramas aproape neschimbat in ultimii ani: Mamaia, Eforie si Saturn, iar pana in aceasta vara, litoralul romanesc atragea turisti straini din Israel, Polonia, Estonia, Franta, Belgia și...

- Incepand cu data de 1 iunie romanii pot calatori din nou pe teritoriul tarii fara a fi necesara declaratia pe propria raspundere, cu toate acestea anumite reguli trebuie respectate, dintre care cea mai importanta find distantarea sociala. Hotelierii au fost nevoiti sa ia masuri pentru ca angajatii…

- Preturile in cea mai cautata statiune de la malul Marii Negre din Romania, Mamaia, variaza, in medie, de la 30 de euro/noapte de persoana la un hotel de 3 stele, la 120 de euro, pentru unul de cinci stele, dar in functie si de perioada aleasa, in timp ce in Costinesti, preturile pot cobori pana la 15…

- Din totalul respondetilor, 77% au precizat ca merg in vacanta pe litoralul romanesc o data pe an, 11,4% de doua ori pe an si 5,8% de mai multe ori pe an. Aproape 35% au si-au facut vacanta in Mamaia anul trecut, 21,4% in Eforie Nord, iar restul in celelalte statiuni.

- Pe 6 mai 2020, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Construire hotel S parcare auto P 3E terasa circulabila, imprejmuire teren, amenajare parcare" , amplasat in intravilanul orasului Eforie,…