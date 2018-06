Cele mai iconice costume de baie din istorie

Stiri pe aceeasi tema

- Celebra actrița Barbara Windsor, in varsta de 80 de ani, sufera de Alzheimer, a anunțat soțul acesteia, Scott Michell. Considerata una dintre cele mai bune actrițe britanice ale anilor 196-1970, Barbara a fost diagnosticata cu aceasta afecțiune in aprilie 2014. Potrivit lui Mitchell, vedeta a decis…

- 2018 a adus, din nou, lucrari de reparații la blocul alimentar al Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț. Asta dupa ce, la nivel inalt, s-a ajuns la concluzia ca bucataria este sursa infecțiilor la cel mai mare spital al județului, din cauza condensului care ”favorizeaza aerobiocontaminarea cu…

- ZILE LIBERE 2018: La sfarsitul lunii mai exista doua zile lucratoare libere decretate in mod legal, stipulate in Codul Muncii: Sarbatoarea de Rusalii, 27 si 28 mai, din care doar 28 este intr-o zi de luni, plus ziua de 1 iunie (vineri). Mai exact, bugetarii, in zilele de 29, 30 si 31 mai, nu vor…

- Președintele Igor Dodon a semnat decretul de numire a Victoriei Iftodi in funcția de ministru al justiției. Decretul a fost semnat dupa ce șeful statului a avut o intrevedere cu premierul Pavel Filip și cu Victoria Iftodi, transmite IPN.

- Presedintele slovac Andrej Kiska a anuntat joi ca va accepta oferta premierului Robert Fico de a demisiona si ca îi va da mandatul de a forma un nou guvern lui Peter Pellegrini, în prezent vicepremier, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova se alatura celor 108 de localitați și semneaza Declarația de Unire cu Patria-Mama. Conținutul Declarației de Unire a instituției difera de textul celorlalte declarații. Uniunea Scriitorilor indeamna și alte uniuni de creație, instituții de invațamant savanți…

- Un avion turcesc s-a prabusit duminica in sud-vestul Iranului, a anuntat televiziunea de stat iraniana, citata de Reuters. Este vorba despre un avion privat care s-a prabusit la 370 de kilometri sud de Teheran. Ultimele cuvinte ale pilotului avionului prabusit: "Asta este, am dat de naiba!"…

- Nicolae Banicioiu, Ecaterina Andronescu si Viorica Dancila candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD la congresul extraordinar de sambata, in timp ce pentru functia de secretar general al partidului vor concura Marian Neacsu si Codrin Stefanescu.