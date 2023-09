Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand vine momentul sa iți schimbi permisul de conducere, ai nevoie de anumite acte, printre care se numara și certificatul medical emis de o instituție acreditata. Scopul acestui document este de a confirma, din punct de vedere oficial, ca ești apt, fizic și mental, pentru a conduce un autovehicul.…

- Raed Arafat a spus ca modul in care au intervenit pompierii, dupa prima explozie de la Crevedia, a fost unul corect. Au luat masuri pentru a evacua populatia, pentru a limita pagubele si in vederea racirii cisternelor. Cand a ajuns la fața locului, acolo se aflau deja a inspectori sefi de pompieri…

- Tinerii cu varste de la 16 ani in sus, din Piatra Neamț, Roman și Targu Neamț, care doresc sa fie prietenii copiilor fara familie, se pot inscrie ca voluntari in programul „Ajungem MARI”, ajuns in al IX-lea an de implementare. Programul se deruleaza la nivel național și, la inceput de august 2023, incepe…

- IngredienteCoacaze roșii – 500 gApa – 2 700 mlZahar – 250 g Preparare1․ Se toarna coacazele și coacazele spalate intr-un borcan sterilizat de 3 litri.2․Varsați apa clocotita in borcan, astfel incat sa ajunga aproape pana sus. Acoperiți cu un capac și lasați timp de 15 minute.3․Se scurge apa cu grija…

- In timpul caniculei, fiecare dintre noi cauta cele mai bune modalitați de a se racori. Totuși, oamenii ajung sa faca cateva ”greșeli” care mai mult le accentueaza senzația de caldura și nu ne racoresc deloc.Citește și: Cea mai buna mancare pe timp de canicula: medicii o recomanda tuturor. Se prepara…

- In vederea asigurarii unei totale transparențe instituționale și pentru indeplinirea atribuțiilor stabilite de Ordonanța de Urgența 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare, și de Legea 544/2001, cu privire la liberul acces la informații de interes public, in…

- Suceveanul Alexandru Rața, omul decisiv pentru Arcada Galați in finala campionatului, caștigata in fața Stelei, va incepe la toamna prima aventura in strainatate. Nascut la 11 iulie 2000, tanarul internațional roman care evolueaza pe postul de fals, a semnat un contract cu echipa belgiana de prima liga…

- VIDEO| Trandafiri murați, o rețeta inedita și de sezon, by Chef Cosmin Toma: Cum se prepara Muraturile de orice fel, fie ca sunt castraveti, varza, gogosari sau gogonele, sunt nelipsite din camara oricarui roman, insa Chef Cosmin Toma, bucatarul Cetații Alba Carolina, cunoscut pentru inventivitatea…