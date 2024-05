Sabotaj împotriva statului. Contractele cu operatorii străini din Portul Constanța, în defavoarea țării Modul catastrofal in care au fost incheiate contractele de inchiriere cu operatorii straini din Portul Constanța a facut ca investițiile obligatorii ale acestora sa fie opționale și ușor de fentat. Avand in vedere ca sunt principalii beneficiari ai infrastructurii și ca taxele percepute de statul roman sunt, ca in orice domeniu, aproape simbolice, greul investițional […] The post Sabotaj impotriva statului. Contractele cu operatorii straini din Portul Constanța, in defavoarea țarii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

