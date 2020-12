Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Suediei a introdus vineri cele mai dure masuri pentru a stavili un al doilea val al epidemiei de COVID-19, printre care recomandarea purtarii mastii sanitare in transportul public si inchiderea locurilor de munca publice neesentiale, relateaza Reuters. ''Nu este posibila…

- Liceele din Suedia vor fi inchise timp de o luna, iar cursurile vor fi predate de la distanta, a anuntat joi premierul suedez Stefan Lofven, in conditiile cresterii numarului de infectari si a deceselor asociate COVID-19 in tara scandinava, relateaza AFP si Reuters. "Am luat aceasta decizie pentru…

- China i-a furnizat dictatorului nord-coreean Kim Jong-un si familiei acestuia doze ale unui vaccin experimental impotriva COVID-19, a anuntat marti un analist american care citeaza surse neidentificate din cadrul serviciilor japoneze de informatii, relateaza Reuters.

- Guvernul Suediei le-a recomandat persoanelor in varsta sa nu se mai izoleze din cauza pandemiei de Covid 19. Asta dupa ce specialiștii au stabilit ca izolarea are un impact negativ asupra sanatatii mintale a celor in cauza. Persoanele in varsta din Suedia nu mai trebuie sa se izoleze, au declarat,…

- Decizia survine in vreme ce multe state europene reimpun restrictii pentru a limita cresterea vertiginoasa a contagierilor, insa Agentia de sanatate publica afirma ca nu a gasit dovezi despre un al doilea val al epidemiei in Suedia. Tara scandinava a ales o abordare diferita fata de majoritatea…

- Comisia Europeana a cerut astazi statelor membre sa accelereze pregatirile pentru a combate noul val al pandemiei de coronavirus și a recomandat adoptarea unor masuri unitare la nivelul intregului bloc comunitar pentru distribuirea vaccinurilor anti-Covid atunci cand acestea vor fi disponibile, scrie…

- Canada a intrat intr-un al doilea val al epidemiei de COVID-19, a declarat premierul Justin Trudeau, avertizand ca tara se afla in pragul unei recrudescente daca populatia nu urmeaza recomandarile de sanatate publica, transmite Reuters.Intr-un discurs catre natiune, Trudeau a spus miercuri…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut marti britanicilor sa lucreze de acasa daca este posibil si a ordonat restaurantelor si barurilor sa inchida mai devreme, pentru a tine sub control raspandirea celui de-al doilea val de Covid-19, noile restrictii urmand probabil sa ramana in vigoare in urmatoarele…