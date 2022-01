​Cele mai descărcate aplicații din 2021 / Diferențele dintre americani și europeni Ca aproape în fiecare an, va oferim lista celor mai populare aplicații din anul de care tocmai ne-am desparțit. Potrivit Mashable, diferențe foarte mari fața de 2020 nu sunt, dar sunt de notat diferențele dintre SUA și Europa. Datele se refera la descarcarile atât pe sisteme iOS, cât și Android. Iata cele mai populare aplicații din 2021 la nivel global.

TIC-tac

Instagram

Facebook

WhatsApp

Telegram

Snapchat

Zoom

Mesager

CapCut

Spotify



Din nou, nimic deosebit de șocant pe aceasta lista. Singura care iese în evidența este CapCut,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Google a fost detronat de TikTok din poziția de cel mai popular site din lume in 2021​ insa clasamentul celor mai accesate platforme anul acesta rezerva și alte surprize, una dintre ele fiind ca Netflix a depașit Youtube, anunța The Hill . In 2020 Google, cel mai accesat motor de cautare din lume,…

- Pfizer a transmis marți ca analiza finala a pilulei sale antivirale Covid-19 a aratat o eficacitate de aproape 90% in prevenirea spitalizarilor și a deceselor la pacienții cu risc ridicat. Datele recente de laborator sugereaza ca medicamentul iși pastreaza eficacitatea impotriva variantei Omicron a…

- In reviewul recent pe care l-am facut pentru Huawei Nova 9, cel mai nou smartphone lansat de compania chineza pe piața din Romania și din Europa, am vorbit despre toate workaround-urile pe care le poți aplica pentru a trece peste restricțiile impuse de SUA, și anume peste lipsa GMS (Google Mobile Services).…

- AIE se asteapta ca pretul petrolului Brent sa aiba o medie de 71,50 dolari pe baril in acest an, a adaugat acesta. Pretul mediu anual al petrolului a trecut ultima data de peste 80 de dolari in 2014. AIE, cu sediul la Paris, a declarat marti ca o mare parte din cresterea ofertei urmeaza sa vina din…

- Telefoanele produse de Huawei au fost comercializate in ultimii doi ani fara aplicațiile de baza ale gigantului tech Google.Dispozitivelor produse de compania chineza le lipsește in principal magazinul virtual Google Play, motiv pentru care aplicații precum Facebook sau WhatsApp nu pot fi…

- Americanii de la Red Hot Chili Peppers au anunțat acum 2 saptamani ca planuiesc sa plece in turneu anul viitor. Datele pentru cele 32 de show-uri de stadion din Europa, UK și Statele Unite ale Americii au fost anunțate ieri, iar Romania nu se afla pe lista. Mai mult decat atat, alaturi de ei vor...…

- Trupa rock Red Hot Chili Peppers a anuntat o serie de concerte pe stadioane din Europa si America pentru 2022, informeaza News.ro. Turneul va incepe in luna iunie, in Spania, iar dupa 13 concerte in Europa, va continua in America de Nord cu 19 show-uri. Va fi pentru prima data cand RHCP va…

- Gidon Lev, un autor in varsta de 86 de ani, a vorbit intr-un clip video postat pe TikTok despre experiența pe care a trait-o in timpul Holocaustului, ca reacție fața de postarea unui blogger american, dupa ce a facut o paralela intre cerințele pentru dovada de vaccinare anti-COVID și persecuțiile naziste…