Cea mai grava pandemie din istoria omenirii este Ciuma lui Iustinian, care s-a declanșat in anul 541 dupa Hristos in Imperiul Bizantin și a provocat peste 100 de milioane de victime, potrivit RIA Novosti. A fost, de altfel, prima pandemie de ciuma numita "bubonica". Ea a izbucnit in timpului domniei imparatului bizantin Iustinian I.

Primele focare s-ar fi declanșat in Etiopia și Egipt, apoi, prin intermediul canalelor de comerț (Marea Mediterana), boala a ajuns la Constantinopol, dupa care s-a raspandit in tot Imperiul. Ulterior, epidemia a afectat toata Europa, Africa de Nord, precum…