Cele mai cool accesorii de la Met Gala 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Rihanna a purtat haine inspirate din cele papale la Gala Met de ieri care a pus accent pe felul in care a influențat catolicismul moda pe parcursul istoriei. Gala Met 2018 a fost organizata de Institutul Costumelor din cadrul Metropolitan Museum of Arts din New York și a avut in acest an tematica „Heavenly…

- Met Gala 2018, unul dintre cele mai așteptate evenimente de fashion de la New York, patronat de Anna Wintour, a avut anul acesta o tema extrem de indrazneața și deopotriva provocatoare, Corpuri cerești: moda și imaginație catolica. Așa cum era de așteptat, divele de peste Ocean au acceptat provocarea…

- In fiecare an vedetele se intrec in extravaganțe la celebra Met Gala, evenimentul caritabil care se ține la New York in beneficiul Institutului de Costume al Muzeului Metropolitan al Artelor. Gala marcheaza deschiderea Expoziției anuale de moda a Institutului de Costume, iar artiștii invitați la eveniment…

- Rihanna, Katy Perry si alte vedete au purtat tinute inspirate de zeite, ingeri, dar si de Papa la Gala Met 2018, care a avut loc luni seara, in New York, editia avand ca tema religia catolica

- Evenimentul va avea loc intre 27-29 aprilie a.c. intr-o zona iconica din fermecatoarea Barcelona, mai exact in Montjuic - situat chiar in inima acestei capitale a artei și a modei. Inspirație si creații de succes in timpul a trei zile de spectacole de moda in care peste 350 de expozanti de prestigiu…

- Blake Lively și Ryan Reynolds, un cuplu ideal. Sunt discreți atunci cand vine vorba de familia lor și avem ocazia sa-i vedem destul de rar impreuna la evenimente. Iata ca o premiera de film de joi seara, in New York, i-a adus pe cei doi in fața camerelor de fotografiat. Imaginea dragostei. Au venit…

- Se munceste de 600 de ore la rochia aleasa de Blake Lively pentru Met Gala 2018 Vedetele se pregatesc intens pentru editia din acest an a Met Gala, ceremonia unde trebuie sa poarte unele din cele mai spectaculoase creatii vestimentare, mult mai spectaculoase decat la Oscar. Tema acestei editii este…