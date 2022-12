Stiri pe aceeasi tema

- Obiceiuri ciudate de Craciun, din diferite parți ale lumii. Ce sunt Petre cel Negru, Capra de Yule sau vrajitoarea Befana Obiceiurile de Craciun difera in țarile de pe glob. Exista multe obiceiuri ciudate, a caror origine se pierde in negura timpului. In timp ce Craciunul a inceput doar ca o sarbatoare…

- Autoritațile au anunțat luni ca in ultima saptamana au fost inregistrate 2.387 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, dupa efectuarea a 74.400 de teste.In intervalul 21 - 27 noiembrie 2022 au fost inregistrate 2.387 cazuri noi de persoane infectate cu SARS –CoV – 2 (COVID – 19), a transmis Ministerul…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a informat joi ca, la nivel national, au fost raportate, in perioada 7 - 13 noiembrie, 79.866 de cazuri de infectii respiratorii acute - gripa clinica, IACRS si pneumonii, informeaza…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 534 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , cu 54 mai putine fata de ziua anterioara. 147 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima…

- ”Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica, in perioada 01.01.-30.09.2022, au insumat 8.704.600 persoane, in crestere cu 15,9% fata de perioada 01.01.-30.09.2021. Din numarul total de sosiri, in perioada 01.01.-30.09.2022, sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca, in ultima saptamina, pe teritoriul țarii au fost inregistrate 622 de cazuri de infectare cu noul coronavirus {{643036}}In aceeași perioada, au fost efectuate 20 863 de teste și s-au inregistrat noua decese. De asemenea, specialiștii recomanda populației sa poarte masca…

- In trimestrul III al anului in curs, pompierii militari maramureșeni au efectuat 2453 de actiuni de intervenție, cu o medie de aproape 27 pe zi și o creștere cu circa 20 la suta fața de aceeași perioada a anului trecut, cand au fost inregistrate 2037 de acțiuni. Din total, 1992 au fost de cazuri de…

- Echipa spaniola Real Madrid a castigat sambata meciul din deplasare cu Getafe, scor 1-0, si ramane lider in La Liga. Tot in etapa a 8-a, Atletico Madrid s-a impus cu Girona si s-a apropiat de podium, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…