Cele mai bune sase motive pentru a citi o carte de dezvoltare personala (P)

- Teatrul Arte dell'Anima este primul teatru din Romania dotat cu termoscanner, un sistem inteligent de masurare a temperaturii corpului uman, la nivel individual si de grup, sistem dezvoltat de catre echipa de integrare, dezvoltare si cercetare a Dacia Military Industry, o companie romaneasca privata.…

- Raluca Tudor, jurnalist la TVR Internațional, a obținut recomandari utile pentru perioada de izolare și incertitudine, determinata de pandemie, de la Mady Solomon, psihoterapeut in analiza existentiala, logoterapie și hipnoterapie.

- Anual, pe 23 aprilie, se sarbatorește Ziua Internaționala a Carții. Celebrata pentru prima data in 1995 la inițiativa UNESCO, a fost sarbatorita de atunci, cu regularitate, in mai multe țari ale lumii.

- Flori de primavara calda in „Țara Lelelor și a Morilor de Vant”, incursiuni in inedit, descoperire, metode noi de explorare si exploatare a gandirii, idei originale inlanțuite intr-un univers al invațarii continue. Acesta a fost contextul in care, in perioada 8-14 martie 2020, 6 cadre didactice de la…

- Izolarea poate sa devina un factor de dezvoltare personala, daca oamenii se raporteaza rational la acest fenomen, afirma psihologul Daniel David, rectorul Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, in contextul in care autoritatile din toata lumea recomanda izolarea pentru reducerea cazurilor de…

- Chiar daca medicii stomatologi incurajeaza pacienții care au nevoie de astfel de intervenții sa apeleze la ele fara ezitare, mulți nu dau curs acestor sfaturi și prefera sa amane sau chiar sa nu recurga deloc la implanturi dentare. Totuși, recomandarile medicilor nu sunt menite doar sa le atraga lor…

- Mai multe ateliere de creație și modul de dezvoltare personala pentru copii vor fi organizate de Shopping City Suceava, in colaborare cu Smart School. Cei mici sunt invitați sa iși puna imaginația in practica și sa confecționeze obiecte inedite, utilizand diverse tehnici moderne și atractive.La ...

- Directorul executiv al Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania, George Badescu, a precizat marti la Ministerul Sanatatii ca nu exista motive de ingrijorare in ceea ce priveste stocurile de alimente, afirmatie facuta in contextul unor situatii aparute in tari afectate de noul coronavirus. "In…