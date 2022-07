Cele mai bune ore pentru bronzat. Așa obții o piele ciocolatie în scurt timp Un bronz natural arata foarte bine pe aproape toate tipurile de piele. Ai impresia ca nuanța sarutata de soare face pielea sa straluceasca. Dar cum obții acea culoare ciocolatie frumoasa și uniforma? Care este cel mai bun moment al zilei pentru a sta la soare? Toate aceste intrebari au raspunsuri. In acest articol vei afla […] The post Cele mai bune ore pentru bronzat. Așa obții o piele ciocolatie in scurt timp appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O celula de criza a fost infiintata pentru gestionarea efectelor caniculei care cuprinde Romania incepand de astazi, aceasta va coordona autoritatile locale. In orase vor fi infiintate centre de prim-ajutor si de adapostire a populatiei, iar autoritatile trebuie sa se asigure ca angajatii care lucreaza…

- O camera de supraveghere a inregistrat momentul in care trei minori au intrat intr-un imobil din zona Libertații și au furat doua biciclete pentru copii și o trotineta. Imaginile au fost publicate pe un grup de Facebook iar persoana care le-a publicat spera in rezolvarea problemei. La scurt timp locatarii…

- Smiley si a anuntat fanii de vineri, 17 iunie ca urmeaza sa se tunda. Decizia a fost una plina de semnificatii. Artistul a precizat ca doneaza parul pentru realizarea de peruci pentru pacientii oncologici, intr o postare pe contul sau de pe Instagram:18.06.2022. Scrijelesc si eu, pe peretele asta de…

- Angajatii din anumite profesii - precum agricultorii, muncitorii sezonieri si salariatii din constructii - care ii fac sa se expuna la radiatii solare intense din cauza activitatilor desfasurate in aer liber se confrunta cu un risc mai mare de a dezvolta un cancer al pielii daca nu adopta masuri de…

- Clipe grele pentru Bianca Pop! Fosta ispita de la Insula Iubirii traverseaza cea mai dificila perioada din viața ei. Ieri frumoasa bruneta a fost dusa de urgența la spital, insa de aceasta data a recurs la un gest neașteptat. Bianca Pop s-a tuns singura scurt și a marturisit pe rețelele de socializare…

- Razboi in Ucraina, ziua 90. Au trecut trei luni de cand Rusia a invadat Ucraina: o perioada in care forțele ruse au provocat moarte și distrugeri ample in aceasta țara și au silit milioane de oameni sa fuga din calea razboiului. Volodimir Zelenski a facut

- Eruptii solare puternice, polii solari si un bizar ''arici'' solar se afla printre fenomenele surprinse in cea mai recenta serie de imagini transmise de sonda Solar Orbiter. Sonda s-a aflat pe 26 martie la cea mai mica distanta fata de Soare, punct denumit periheliu, pe orbita lui Mercur, la o treime…

- Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar de la Dinamo, a anunțat ca discuta cu posibili investitori, iar in curand ar putea ca totul sa devina oficial. Zavaleanu a declarat ca persoanele dispuse sa investeasca in Dinamo nu au pus condiția ca echipa din „Ștefan cel Mare” sa ramana in Liga 1 la finalul…