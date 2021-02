Cele mai bune idei de afaceri, premiate cu 50.000 de lei. Oricine se poate înscrie Concurs de idei de afaceri inovative – cele mai originale idei premiate cu 50.000 de lei. Un proiect care are ca scop incurajarea celor care au o idee de business, dar nu au reușit, pana acum, sa o puna pe hartie și sa o valorizeze. Concursul ”Money is Funny” a fost lansat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei și se desfașoara in perioada 3 februarie – 30 iulie 2021. Premiile mari sunt un motiv suficient de bun pentru a-ți lua inima in dinți și a veni cu o propunere de afacere inovativa, care sa convinga juriul ca are potențial. Singura condiție este ca aceasta sa poata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

