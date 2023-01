Cele două CT-uri de la Spitalul Județean Neamț au fost reparate Defectate inca dinainte de Craciun, la interval de o saptamana, cele doua computer-tomograf de la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț funcționeaza. Dupa ce au fost inlocuite unele piese, aparatele au fost repuse in funcțiune pe rand, cel de-al doilea chiar pe final de an, potrivit dr. Maria Chirița, director medical. „S-a revenit la activitate normala in spital de astazi, 3 ianuarie. Nu sunt probleme deosebite in spital și vestea buna este ca s-au reparat ambele computer-tomograf. Ultimul a devenit funcțional inainte de sfarșitul anului, astfel ca și Radiologia lucreaza in program normal”,… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

