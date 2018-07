Stiri pe aceeasi tema

- Soarele intra in zodia Leu pe data de 23 iulie 2018 și va tranzita semnul timp de aproximativ o luna, cand se va muta in semnul Fecioara. La modul general, este un aspect favorabil pentru zodii, care va aduce energie și buna dispoziție, chef de distracție și de petrecere a timpului liber intr-un mod…

- De-a lungul anului 2018, astrele ne-au cerut sa gasim moduri sa incetinim ritmul. Temele principale ale primei parti a anului ce sunt trasate de conjuncturile astrale au fost si inca sunt grija pentru sine, granite sanatoase si pacea mintii. Cum se impaca aceste directii cu viata amoroasa…

- HOROSCOP ZILNIC MARTI 19 IUNIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Activitatile de rutina iti vor umple intreaga zi. Ai spor si succes in orice demers, mai ales la locul de munca. Insa ai grija sa-ti dozezi eforturile, sa-ti planifici riguros activitatile si sa te ocupi numai de sarcinile…

- Acest tranzit ne poate face sa simtim ca ne-am pierdut calea sau sa ne punem intrebari despre ce vrem de fapt de la viata. Parca nu ne mai dam seama de nimic clar! Neptun tinde sa iti dea peste cap simtul propriei identitati, sa te simti nesigur, confuz sau dezamagit de ceva din viata ta personala…

- Luna iunie vine cu vești bune pentru mai multe zodii, insa trei dintre acestea se bucura de oportunitați majore pe plan sentimental. Pentru trei zodii, Luna Noua formata in semnul Gemeni din data de 13 iunie și planeta Venus, in tranzit prin semnul Leu, la doar o zi distanța, vor aduce bucurii, noroc…

- Horoscop Oana Hanganu pentru saptamana 21-27 mai 2018. Soarele intra in zodia Gemeni. Afla ce au pregatit astrele pentru tine! Berbecii au șanse neașteptate in cariera, dar trebuie sa fie ”pe faza” pentru a nu rata conjunctura favorabila. In cuplu, pot izbucni certuri din cauza banilor.…

- Sa refuzi pe cineva ți se pare o provocare prea mare? Ți-e teama ca ceilalți te-ar putea judeca greșit? Uite cum sa spui NU categoric, fara sa te simți vinovata. Obiceiul de a spune DA oricarei solicitari venite de la prieteni, colegi, familie sau partenerul de cuplu, chiar și impotriva voinței tale,…

- Berbec Persoanele nascute sub semnul Berbec au norc de bani, pentru ca au puterea de a organiza ori reorganiza, de a pune bazele unor politici reformatoare, astfel sa reusesc sa adune, fara doar si poate, averi impresionante. Ba mai mult, se impun in fata celor nepasatori si a celor care nu…