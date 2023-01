Stiri pe aceeasi tema

- Plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 se va face incepand cu data de 16 ianuarie 2023, a transmis Primaria Municipiului Aiud. Iata care sunt modalitațile de plata a taxelor și impozitelor locale in municipiul Aiud: – Online, cu autentificare, prin intermediul serviciilor noastre electronice…

- Impozite și taxe locale 2023, la Aiud: Modalitați de plata și cum puteți beneficia de bonificație Impozite și taxe locale 2023, la Aiud: Modalitați de plata și cum puteți beneficia de bonificație Plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 se va face incepand cu data de 16 ianuarie, a anunțat…

- Fie ca sunteți un jucator nou sau experimentat, trebuie sa fi intalnit rotiri gratuite de mai multe ori. Fiind unul dintre cele mai populare bonusuri de cazino, aceste gratuitați sunt disponibile pe multe site-uri de jocuri de noroc. Intrebarea este: „Cum funcționeaza ele?”. Pur și simplu, rotirile…

- Cum se face inscrierea online la programul Rabla pentru electrocasnice. Programul Rabla pentru electrocasnice merita accesat macar odata, daca ai nevoie de noi aparate in bucataria ta. Inscrierea la Rabla electrocasnice se face online, iar unele vouchere ajung chiar și la 400 de lei. Cum se face inscrierea…

- Cristi Brancu și Teo Trandafir nu și-au vorbit timp de 20 de ani. Prezentatorul TV a vorbit despre ceea ce s-a intamplat cu vedeta de la Kanal D. In prezent, Teo Trandafir și Cristi Brancu se ințeleg bine, insa relația lor nu a fost intotdeauna una buna. Prezentatorul de la Prima TV a povestit de la…

- Oamenii se trezesc ca vor sa returneze produsele, insa nu mai au factura pe care au aruncat-o. Așadar, clienții sunt deseori in impas daca vor sa dea produsul inapoi sau sa-l schimbe. Greșeala facuta de romani de Black Friday Conform Stirile PRO TV, unii vanzatori online au creat conturi online unde…

- In ultimii 5 ani, nișa de creditare din Moldova s-a dezvoltat foarte rapid. Judecand dupa datele de la sfarșitul verii acestui an, numarul deținatorilor de imprumuturi active este de aproximativ 400 de mii de oameni. In același timp, organizațiile de microfinanțare au caștigat recent o mare popularitate.…

- De acum va puteți schimba furnizorul de energie electrica și gaze naturale online. Cat de mult se reduce timpul de așteptare Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrica și gaze naturale se simplifica. ANRE a anunțat ca a finalizat realizarea platformei online, iar romanii vor putea face…