Cele 23 de ținte de la Montreal, ignorate de România Catre sfarșitul anului trecut, mai exact in perioada 7-19 decembrie 2022, s-a desfașurat la Montreal, Canada, conferința privind diversitatea biologica. Evenimentul a trecut neobservat pentru mas media și clasa politica din Romania, dar la aceasta conferința s-a batut in ”cuie” cadrul global pentru biodiversitate pe care toate statele lumii, inclusiv Romania, trebuie sa-l urmeze și sa-l implementeze pana in 2030. Obiectivele privind biodiversitatea care trebuiesc indeplinite sunt extrem de clare, dar și destul de dificial de pus in practica fara o strategie coerenta și adaptata la realitațile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

