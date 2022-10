Cel puțin șapte oameni au murit în urma unei explozii produse la o benzinărie din Irlanda O explozie de proporții s-a produs la o benzinarie din comitatul Donegal, nord-vestul Irlandei, ucigand cel puțin șapte persoane. Alte opt au fost spitalizate, in timp ce „cautarea altor victime continua”, a anunțat sambata poliția irlandeza, transmite The Guardian . Deflagrația a avut loc vineri dupa-amiaza, in jurul orei locale 15:00, la benzinaria Applegreen, de la periferia localitații Creeslough. Pe rețelele sociale, au fost publicate imagini care arata pagube provocate de explozie in benzinarie, cu pereții aruncați in aer și un acoperiș parțial prabușit. Deocamdata, nu se știe cauza exploziei.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

