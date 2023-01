Cel puţin patru supertancuri petroliere chineze transportă ţiţei rusesc Ural în China – surse China, cel mai mare importator de petrol din lume, a continuat sa cumpere petrol rusesc, in ciuda sanctiunilor occidentale, dupa ce presedintele rus Vladimir Putin si liderul chinez Xi Jinping au lansat ceea ce ei au numit un parteneriat fara limita, inainte de razboiul din Ucraina. Sursele au spus ca un al cincilea supertanc petrolier transporta titei in India, care, la fel ca China, a continuat sa cumpere petrol rusesc vandut cu reducere, in timp ce multi cumparatori occidentali apeleaza la alti furnizori. Toate cele cinci transporturi au fost programate intre 22 decembrie si 23 ianuarie, potrivit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

