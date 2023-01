Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au murit si cinci au fost ranite, dintre care una grav, intr-o explozie care s-a produs vineri intr-un restaurant de tip fast-food din orasul Aydin, in vestul Turciei. Potrivit primelor informatii, explozia ar fi avut loc in urma unei defectiuni produse la o butelie de gaz. O angajata…

- Potrivit primelor informatii, explozia ar fi avut loc in urma unei defectiuni produse la o butelie de gaz. O angajata care lucra la casa a relatat ca se simtea un miros care venea dinspre butelie dupa ce o persoana autorizata tocmai o schimbase. Explozia s-a produs la scurt timp dupa aceea. Printre…

- Autoritațile din Herson spun ca aproximativ 68 de persoane au fost ranite intr-un atac rusesc asupra orașului. Șeful administrației militare din Herson, Iaroslav Ianușevici, a declarat pe Telegram: „In prezent, avem teribile numere… Deocamdata, știm despre 68 de persoane ranite in urma atacului invadatorilor…

- Autoritațile din Chile sunt in stare de alerta, deoarece vulcanul Villarrica a devenit activ, fiind raportate zilnic sute de activitați seismice. Activitatea recenta a vulcanului Villarrica din sudul Chile a determinat Serviciul Național de Geologie și Minerit sa emita o alerta galbena. Monitorizarea…

- O explozie produsa intr-o statie de autobuz la iesirea din oras s-a soldat cu 12 raniti, dintre care doi grav, iar o a doua, survenita intr-o alta statie, a avariat un autocar si s-a soldat cu trei raniti, potrivit serviciilor de salvare.Politia israeliana a afirmat intr-un comunicat ca exploziile,…

- Sapte persoane primesc ingrijiri medicale dupa ce o explozie a fost raportata in apropiere de o statie de autobuz la intrarea in Ierusalim, au anuntat serviciile de urgenta israeliene (MDA). Unul dintre pacienti se afla in stare critica, iar un altul este in stare grava, a scris MDA pe Twitter.Radioul…

- Autoritațile din Turcia au arestat o persoana care ar fi pus bomba la Istanbul, in ziua de duminica, 13 noiembrie 2022. Arestarea a fost anunțata de ministrul de Interne, Souleyman Soylu, in noaptea de duminica spre luni. Nu se precizeaza daca persoana arestata este barbat sau femeie. Cu cateva ore…