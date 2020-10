Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin noua persoane si-au pierdut viata si alte sapte au fost ranite in urma unei alunecari de teren in El Salvador, a anuntat Agentia de gestionare a dezastrelor, relateaza sambata dpa, potrivit AGERPRES.Circa 40 de case au fost ingropate sub pamant in momentul in care versantii vulcanului…

- Cel putin 12 persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 419 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de urgenta din cele doua tari, citate…

- Cel putin 22 de persoane, printre care studenti ai unei scoli militare, si-au pierdut viata si alte doua ‘au fost grav ranite’ in urma prabusirii, vineri seara, a unui avion militar in apropiere de Harkov, in estul Ucrainei, conform unui nou bilant al ministerului de interne de la Kiev, informeaza AFP.…

- Cel putin sase persoane au murit si peste 100 au fost ranite dupa ce furtuna tropicala Noul a lovit coasta centrala a Vietnamului, au declarat luni mass-media de stat, potrivit DPA. Furtuna a atins uscatul in apropierea oraselor turistice Hue si Da Nang in cursul zilei de vineri. Patru persoane si-au…

- O alunecare de teren si inundatiile cauzate de ploile torentiale au provocat decesul a cel putin 41 de persoane, in ultima saptamana, in Nepal si India, au anuntat autoritatile luni, inainte de incheierea sezonului musonic care, in acest an, a lasat in urma sute de morti in Asia de Sud, relateaza…

- Cel putin trei persoane, dintre care doi membri ai garzii prezidentiale afgane, au fost ucise si 16 au fost ranite de rachete trase marti asupra capitalei Kabul, au anuntat miercuri responsabili afgani, informeaza AFP. "Din nefericire, in urma acestor atacuri cu rachete, trei persoane,…

- O alunecare de teren produsa vineri intr-un sat din centrul Nepalului a provocat decesul a 19 oameni, conform unui nou bilant stabilit duminica de autoritati, care si-au pierdut speranta de a mai gasi supravietuitori printre celelalte 19 persoane date disparute, informeaza agentia AFP potrivit Agerpres.…

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata si alte mii au fost stramutate in ultimele patru zile in urma ploilor musonice torentiale care au facut ravagii in provincia Belucistan din sud-vestul Pakistanului, a informat miercuri presa locala, potrivit Xinhua. Din cauza precipitatiilor abundente,…