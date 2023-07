Cel puțin cinci autoturisme distruse în incendiul izbucnit la o hală din Cluj-Napoca In Cluj-Napoca, cel puțin cinci autoturisme au fost distruse, iar un pompier intoxicat cu fum a ajuns la spital in urma unui incendiu izbucnit aseara la o hala și care s-a extins la doua case, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența, anunța Rador. Focul a afectat o suprafața de aproximativ 1.500 de metri patrati și din cauza degajarilor de fum a fost transmis un mesaj RO-ALERT. CITESTE SI VIDEO | Accident ciudat langa Pitești - Un autocar a lovit mortal un piedon pe autostrada 00:35 539 Marșul homosexualilor vrea sa confiște ideea de familie: 'Va fi mai politic ca oricand', anunța… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI VIDEO |ciudat langa Pitești - Un autocar a lovit mortal un piedon pe autostrada 00:35 539 Marșul homosexualilor vrea sa confiște ideea de familie: 'Va fi mai politic ca oricand', anunța…

Stiri pe aceeasi tema

- Un motel si un restaurant din Baile Herculane, aflate unul langa celalalt, au fost afectate de un incendiu care a izbucnit sambata dimineata. Flacarile au distrus acoperisul, dar și mai multe camere si echipamente, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin. Incendiul, la…

- Accident grav produs pe DN1A in zona comunei Valea Calugareasca din Prahova. 15 persoane au fost transportate de urgenta la spital. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Prahova a anuntat intr un comunicat de presa ca pe DN1A, zona comunei Valea Calugareasca, s a produs un accident rutier intre…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina aseara in 30 de cazuri, in Capitala, in urma codului portocaliu de vreme rea, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov, anunța Rador.S-a actionat pentru indepartarea copacilor si mai multor stalpi de electricitate cazuti si pentru extragerea…

- Incendiul care a izbucnit, marti dimineata, la Manastirea Turnu din localitatea Targsoru Vechi, focul cuprinzand casa parohiala, a fost localizat, precizeaza informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.

- Trei anexe si o chilie de la Manastirea Sihastria Putnei, din localitatea Mitocu Balan, au ars intr-un incendiu izbucnit de la o lumanare lasata nesupravegheata, a informat, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. La fata locului au intervenit pompierii din Targu-Neamt, cu trei…

- Un microbuz in care se aflau 11 persoane a intrat in coliziune cu un TIR, anunța Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Doua persoane sunt asistate medical la fata locului, informeaza Politia Prahova.Traficul este dirijat de politistii rutieri.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 65 Pitești –Slatina, km. 93, județul Argeș, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme. Circulația rutiera este blocata pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind in creștere. Conform…

- Pompierii bistrițeni au intervenit, astazi, la un incendiu pe strada Poieni din Bistrița. Focul a fost pus intenționat intr-o casa fara locuitori, dezafectata. Conform informațiilor primite de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud, incendiul a fost pus intenționat. A ars o incapere…