Stiri pe aceeasi tema

- Conform Hotnews , Newhouse se alatura acum altor republicani care au spus ca vor vota pentru acuzarea lui Trump. Cel puțin șase au spus ca vor nu vor respecta unitatea de partid.Iata lista cu cele șase nume care ar putea pentru punerea sub acuzare a fostului președinte Donald Trump: Dan Newhouse (Washington)John…

- „Avand in vedere preocuparile legat de violenta, vom dezactiva de asemenea comentariile de pe canalul presedintelui Trump, asa cum am facut in cazul altor canale unde exista ingrijorari legat de securitate in sectiunea de comentarii”, a transmis YouTube marti noapte. Au lasat primarii cu ochii in…

- Declinul acțiunilor a avut dupa ce unii republicani au criticat platforma, in weekend, pentru excluderea unuia dintre cei mai urmariți membri. Drept urmare, traderii au anunțat ca vor fi introduce reglementari mai stricte pentru giganții tehnologiei, transmite bani.md. Twitter a anunțat vineri ca suspenda…

- Ministrul cubanez de externe Bruno Rodriguez a denuntat luni "oportunismul politic" al administratiei Trump, care a anuntat in aceeasi zi ca a adaugat Cuba din nou pe lista neagra a SUA cu "statele care sustin terorismul", transmite AFP. "Condamnam caracterizarea cinica si ipocrita a Cubei…

- Evacuarea completa a lui Trump din spatiul comunicarii virtuale (prin blocarea pe FB, Twitter, Instagram s.a) ne obliga la o clarificare conceptuala in lipsa careia le vom permite radicalilor de dreapta sa se victimizeze in continuare in dezbaterea publica. Ba chiar sa iasa din corzile in care i-a impins…

- "Asistam la o tentativa de lovitura de stat incurajata de criminalul de la Casa Alba. Este sortita esecului", a scris pe Twitter reprezentantul democrat William Pascrell, referindu-se la Donald Trump."Nu este vorba despre o manifestatie. Este o tentativa de lovitura de stat", a comentat la randul ei…

- Presedintele in exercitiu Donald Trump a cerut sambata unui inalt oficial electoral din Georgia sa "gaseasca" buletinele de vot necesare care sa ii anuleze infrangerea in acest stat intr-un apel telefonic care a durat aproximativ o ora si din care Washington Post a publicat extrase in editia sa de duminica,…

- Twitter si Facebook au suspendat marti mai multe conturi de stiri cu orientare de dreapta recent create si care postau despre alegeri pentru incalcarea politicilor lor, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Twitter a precizat ca conturile au fost suspendate pentru incalcarea politicii sale impotriva…