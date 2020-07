Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a ramas miercuri in stare de alerta, in contextul in care ploile torentiale afecteaza in prezent centrul tarii, iar inundatiile si alunecarile de teren din weekend-ul trecut s-au soldat cu cel putin 55 de morti, informeaza AFP. Agentia de Meteorologie din Japonia (JMA) a plasat miercuri dimineata…

- Cincizeci de persoane au murit, iar alte patru se aflau in stop cardio-respirator - o formula folosita in Japonia pentru a desemna morti inca neconstate de un medic -, a anunat marti un purtator de cuvant al Guvernului nipon, Yoshihide Suga, iar alte zece persoane erau date disparute in inundatii in…

- Cel putin 40 de oameni au murit in urma inundatiilor din sudul Japoniei, iar alti 12 au fost dati disparuti. Printre victime sunt si 14 pensionari de la o casa de batrani. Cladirea a ajuns sub apa, dupa ce un rau din apropiere a iesit din albie.

- Cel putin 12 persoane au murit, iar zeci de mii au fost evacuate in urma inundatiilor si alunecarilor de teren din Japonia, cauzate de ploile torentiale din ultimele zile, informeaza agentia Associated Press. ...

- Cel putin 20 de oameni si-au pierdut viata in inundatiile si alunecarile de teren inregistrate in sudul Chinei, intr-o zona turistica populara, informeaza AFP. Ploile torentiale care s-au abatut asupra sudului tarii de la inceputul lunii au distrus peste 1.300 de locuinte si au dus la…

- Un atac armat s-a soldat sambata cu 10 morti intr-un centru de tratament pentru persoanele dependente de droguri din localitatea Irapuato, statul Guanajuato, in centrul Mexicului, au anuntat autoritatile locale, citate duminica de AFP.Un grup de indivizi inarmati a patruns sambata in jurul…

- Cel putin 10 persoane si-au pierdut viata la Aden, in sudul Yemenului, in urma inundatiilor, a declarat miercuri o sursa din cadrul serviciilor de securitate, dupa ce guvernul a declarat capitala temporara a tarii drept zona de dezastru, informeaza DPA. Potrivit sursei citate, autoritatile…

- Mai multe tornade au devastat duminica si luni dimineata sudul Statelor Unite, facand cel putin 32 de morti, potrivit unei surse oficiale si presei americane, relateaza AFP. Case distruse, copaci scosi din radacina, masini rasturnate. Furtunile au lovit o zona cuprinsa intre Texas si Carolina de Sud.…