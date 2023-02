Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 4.372 de morti au fost confirmati dupa ce un puternic cutremur cu magnitudinea 7,8 a zguduit Turcia si Siria luni dimineata, transmite CNN, care il citeaza pe Yunus Sezer, seful serviciilor pentru dezastre din Turcia. Bilantul Turciei a crescut la 2.921 de persoane incepand de marti…

- Cel puțin 4.372 de persoane decedate au fost confirmate dupa ce doua cutremure puternice cu magnitudinea 7,7 și 7,6 au zguduit Turcia și Siria luni. In Turcia, marți dimineața, bilanțul a crescut la 2.921 de morți și 15.834 de raniți, potrivit lui Yunus Sezer, șeful serviciilor de dezastre din Turcia,…

- Doua seisme puternice au zguduit luni, 6 februarie, Turcia. Primul cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc la ora 04:17 dimineața, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a țarii, in provincia Gaziantep . Al doilea seism, de 7,5 grade s-a produs la o distanța de circa 100 de kilometri…

- Seismul violent care a lovit luni sudul Turciei si Siria vecina a fost unul devastator din cauza mai multor factori: momentul producerii, locatia, o falie relativ calma timp de doua secole si cladiri prost construite, scrie AFP. Potrivit unui bilant provizoriu, publicat luni seara, peste 3.600 de persoane…

- Doua seisme puternice au zguduit luni, 6 februarie, Turcia. Primul cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc la ora 04:17 dimineața, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a țarii, in provincia Gaziantep . Al doilea seism, de 7,5 grade s-a produs la o distanța de circa 100 de kilometri…

- Puternicul cutremur care a lovit luni sudul Turciei si Siria vecina are un bilant devastator din cauza unei combinatii de factori: momentul in care s-a declansat, locatia sa, o falie relativ linistita timp de doua secole si cladiri prost construite, relateaza AFP. Bilantul provizoriu ajunsese deja in…

- Seismul violent care a lovit luni sudul Turciei si Siria vecina a fost unul devastator din cauza mai multor factori: momentul producerii, locatia sa, o falie relativ calma timp de doua secole si cladiri prost construite, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Bilantul comun al mortilor a crescut la peste…

- Cel puțin 1.500 de persoane au murit in Turcia și in Siria, dupa unul dintre cele mai puternice cutremure care au lovit regiunea in ultimii peste 100 de ani, cu o magnitudine de 7,8 grade pe scara Richter, transmite agenția Associated Press. Ora 13:00 In Siria, cel puțin 592 de persoane au murit in…