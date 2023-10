Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 21 de persoane au murit intr-un incendiu la o mina din Kazahstan, a anuntat sambata ArcelorMittal Temirtau, unitatea locala a producatorului de otel cu sediul in Luxemburg care opereaza mina, informeaza Reuters. Presedintele kazah a cerut oprirea cooperarii cu ArcelorMittal Temirtau.

- Palestinienii din Fasia Gaza au lansat in aceasta dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Gruparea palestiniana Hamas a revendicat atacul. UPDATE. Cel puțin 22 de persoane au fost ucise de la inceputul atacului…

- Un cutremur puternic care a lovit Marocul in cursul noptii de vineri spre sambata a facut sute de morti si de raniti. UPDATE Ministerul marocan de Interne a anuntat sambata la pranz un nou bilant: 1.037 de morti si 1.204 raniti, dintre care 721 sunt in stare grava UPDATE Cel putin 820 de morti si peste…

- Cel putin noua cadavre au fost gasite miercuri, in urma unui incendiu important intr-un adapost privat pentru persoane cu handicap, in Alsacia, apartinand Institutului Terapeutic Educativ si Pedagogic (ITEP), in comuna La Forge, in apropiere de Wintzenheim, un centru in care se aflau adulti cu deficiente…