Cel puțin 124 de morți în India, din cauza ploilor torențiale musonice Bilantul inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de ploile torentiale musonice din India a crescut duminica la 124 de morti, au anuntat autoritatile, in timp ce zeci de persoane date disparute sunt cautate de echipele de interventie, informeaza AFP. Coasta de vest a tarii a fost afectata, incepand de joi, de inundatii produse in urma ploilor torentiale, iar serviciile meteorologice indiene au avertizat asupra averselor care vor continua sa cada zilele urmatoare. In statul Maharasthra, 114 persoane si-au pierdut viata, printre acestea numarandu-se 40, surprinse de o alunecare de teren care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

