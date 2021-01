Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor din primele 11 luni ale anului trecut a fost mai mare cu peste 23.000 de persoane fața de perioada similara din anul anterior, arata datele transmise joi de Institutul Național de Statistica. Incepand din luna iunie 2020, in fiecare luna numarul deceselor a fost mai ridicat decat in…

- Ministerul Sanatații informeaza despre decesul altor 18 persoane din cauza noului tip de coronavirus. Varsta persoanelor rapuse de boala este cuprinsa intre 44 - 87 de ani. Bilanțul total in țara urca la 3106.

- Numarul deceselor înregistrate în luna octombrie 2020 a fost de 27.491, cu 5.518 decese mai multe decât în luna septembrie 2020, iar numarul deceselor copiilor cu vârsta sub 1 an, înregistrate în luna octombrie 2020, a fost de 107 copii, în crestere cu…

- ”In luna octombrie 2020 s-a inregistrat nasterea a 16.546 copii, cu 1.490 mai putini copii decat in luna septembrie 2020. Numarul deceselor inregistrate in luna octombrie 2020 a fost de 27.491, cu 5.518 decese mai multe decat in luna septembrie 2020, iar numarul deceselor copiilor cu varsta sub 1 an,…

- In luna septembrie s-a inregistrat nasterea a 18.036 de copii, cu 1.232 mai multi decat in luna august, iar numarul deceselor inregistrate in septembrie a fost de 21.973, cu 1.196 mai putine decat in august, din care aproape doua treimi s-au inregistrat pentru persoanele cu varsta de cel putin 70…

- Intr-un interviu acordat Europa Libera, premierul Ludovic Orban a pus rata de mortalitate ridicata din cauza COVID-19 pe seama starii de sanatate a romanilor. „Pana pe 1 noiembrie, 7.067 de oameni infectați cu virusul și-au pierdut viața in Romania, iar țara noastra este una dintre cele mai afectate…