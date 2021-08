Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai tanar pilot de drift din Europa, Alice Ene, in varsta de 14 ani, cea care a castigat in acest an prima etapa a Drift Kings International Series 2021 la categoria 'Queens', ar putea intra in Cartea Recordurilor, potrivit agerpres.ro. Alice Ene este fiica lui Sorin Ene, campion national,…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a declarat, aseara, ca numarul cazurilor de coronavirus este in crestere in Europa, in timp ce in Romania masurile sunt relaxate mult mai mult decat in alte tari. Cu toate acestea, romanii nu le respecta si au renuntat la purtarea mastii de protectie…

- Jandarmeria, Garda de Mediu și Agenția de Mediu Harghita au elaborat documentația necesara emiterii acordului de extragere a ursului care a cauzat decesul unui tanar de 26 de ani din Mureș, dupa ce animalul a atacat o stana aflata la granița județelor Suceava și Harghita. "Noi victime ale urșilor au…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice in colaborare cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Satu Mare au identificat, joi seara, intr-o parcare din municipiul Baia Mare, un tanar de 26 ani din Ucraina, implicat in contrabanda cu tigari, a informat,…

- Peste 20 de automobilisti sportivi din Romania, intre care Mihai Leu, Sorin Ene si Gabi Imre, ofera sansa unui drift sau a unei curse pe circuitul Transilvania Motor Ring de langa Targu Mures pentru cei care decid sa se imunizeze impotriva SARS-CoV-2 si se prezinta, joi si vineri, la centrul mobil de…

- Flori la Castel este un proiect inedit pentru Romania dar și pentru Europa, realizat de o echipa de artiști deciși sa iși promoveze țara prin emoție și arta, punand in valoare edificii de patrimoniu aflate in suferința. „La modul concret, descoperim castele aflate in stare avansata de degradare care,…

- Un alt șofer de TIR din Romania a avut o moarte violenta in Europa, la mai puțin de 2 saptamani dupa ce intr-o parcare din Franța Mihai Spataru a fost injunghiat mortal cu o sabie. Luni, intr-o parcare din zona industriala a localitații Rivoli di Osoppo, provincia Udine, un șofer de TIR din Romania,…