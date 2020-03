Stiri pe aceeasi tema

- Situație critica in Spania. S-a inregistrat un numar record de decese. In ultimele 24 de ore au murit 838 de oameni. Intra in vigoare noi restricții, și mai drastice, in incercarea de a stavili pandemia.

- Italia va distribui bonuri alimentare celor ce sufera cel mai mult din cauza inghetarii economiei, pe fondul pandemiei de COVID 19. Ieri, numarul deceselor a crescut cu inca 889, totalul fiind acum 10.023 de morți.

- Italia a fost lovita din nou, marți seara, de un bilanț devastator al epidemiei de coronavirus, dupa doua zile in care exista o usoara ameliorare. Au fost 743 de oameni care au murit in ultimele 24 de ore și 5.249 de cazuri noi confirmate de imbolnavire. Sambata, in cea mai neagra zi a sa, Italia inregistrase 793…

- Mai mult de 400.000 de cazuri de coronavirus au fost oficial declarate in lume de la inceputul pandemiei, potrivit unui bilant realizat marti si dat publicitatii la ora 18.00 GMT de AFP, care citeaza surse oficiale potrivit news.ro.Cel putin 401.285 de cazuri de infectii, dintre care 18.040…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, intr-o declaratie de presa transmisa video de la Vila Lac 1, acolo unde se afla in autoizolare, ca Romania a gestionat mult mai bine decat alte state epidemia de coronavirus dar ca de acum incolo depinde mai putin de autoritati si mai mult de cat de responsabil…

- In detaliu, in Italia au fost inregistrate 12.462 de cazuri, dintre care 2.313 de noi cazuri de contaminare intr-un interval de 24 de ore, si 827 de decese in total, in Spania s-au inregistrat 2.128 cazuri (506 noi cazuri) si 47 de decese, in Franta 1.784 cazuri (178 noi cazuri) si 33 de decese, in…

- Numarul de decese cauzate de noul coronavirus a ajuns la 170 in China, cu peste 1.700 de noi cazuri de contaminare inregistrate in tara, a anuntat joi guvernul chinez, relateaza AFP.Vezi și: Kelemen Hunor il da de gol pe Ludovic Orban: 'A fost o greseala ca Guvernul a apelat foarte repede…

- Douasprezece persoane au murit si altele patru au disparut in urma trecerii furtunii Gloria, care s-a abatut asupra Spaniei de duminica pana joi, a anuntat vineri premierul Pedro Sanchez, atribuind-o schimbarii climatice, transmite AFP.