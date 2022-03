Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Pucean este una dintre cele mai celebre dansatoare din Romania, dar faima și banii vin la pachet cu multe sacrificii și situații dificile pentru tanara. Vedeta a dezvaluit ca exista momente in care barbații vor mai mult de un dans, dar a știut mereu cum sa scape din aceste cazuri. Totuși, pentru…

- Dupa ce a caștigat doua concursuri pentru ținutele vestimentale purtate, Silvia Popescu a facut dezvaluiri la Antena Stars despre perioada din copilarie. Vedeta spune ca a fost un moment in care și-a vandut amanetat ca sa-și ia pantofi.

- De Ziua Indragostiților, Ileana Lazariuc a primit un cadou spectaculos, cu care vedeta s-a laudat pe rețelele sociale. Fosta soție a lui Ion Ion Țiriac a incarcat cateva fotografii pe contul de Instagram, dezvaluind astfel persoana care i-a facut darul cu prilejul zilei in care este celebrata iubirea.…

- Denisa Nechifor, care deține o afacere cu bijuterii și diamante, a atras atenția cu cea mai recenta apariție a sa la TV. Fosta soție a lui Adrian Cristea a avut o apariție de peste 100.000 de euro pe micul ecran. Invitata in emisiunea „Exclusiv VIP” a lui Cristi Brancu de la Prima TV, Denisa Nechifor…

- Bianca Iordache a dat de mult uitarii relația pe care a avut-o cu Alex Bodi, iar acum ii merge din ce in ce mai bine din toate punctele de vedere. Șatena și-a etalat noul bolid de lux, primit cadou de Craciun, la Antena Stars.

- Ce cadou a primit Teo Trandafir in emisiunea de la Kanal D. Vedetei nu i-a venit sa creada cand a vazut ce anume a primit in direct, dar mai ales din partea cui este. Teo Trandafir este una dintre cele mai iubite vedete de televiziune și nu este prima data cand se intampla ca invitații […] The post…

- In cadrul unui interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, Andreea Marin a dezvaluit ca iubitul ei, Adrian Brancoveanu, i-a facut un cadou memorabil de ziua ei onomastica. Se pare ca darul a fost atat de special incat momentul a devenit pentru vedeta unul dintre cele mai frumoase din acest an, alaturi…

- Chiar daca nu a fost cel mai bun an pentru bruneta, Andreea Podarescu a reușit insa sa-și vada visul cu ochii. Vedeta a marturisit la Antena Stars ca a primit cadou de la mama ei o casa. Iata ce planuri are pentru noul an!