Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 387 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 899 teste efectuate (din care 716 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 488 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.197 teste efectuate (din care 958 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele șapte zile, in județ au fost confirmate 103 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.378 teste efectuate (din care 1.319 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultima saptamana la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 13 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 476 teste efectuate (din care 264 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului Timiș,…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 33 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 765 teste efectuate (din care 497 teste rapide). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 19 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.011 teste efectuate (din care 646 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 20 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.031 teste efectuate (din care 579 teste rapide). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 23 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.099 teste efectuate (din care 629 teste rapide). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este…