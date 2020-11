Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 26 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 449.349 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, 323.514 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 9.005 cazuri noi […] Articolul Cel mai recent bilanț al pandemiei in Romania. Peste 170 de decese raportate in ultimele 24 de ore, numarul pacienților de la Terapie Intensiva, in creștere a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .