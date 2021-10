Cel mai puternic RMN din lume a furnizat primele imagini Cel mai puternic RMN din lume, care a fost creat pentru a observa corpul uman, in special creierul, a livrat intr-un centru medical din apropiere de Paris primele sale imagini, dupa ce a scanat un dovleac Hokkaido. Potrivit AFP, aparatul ISEULT reprezinta incununarea a peste 20 de cercetari stiintifice si a unui parteneriat franco-german, coordonat de Comisariatul pentru energie atomica (CEA) si la care au participat mai multe companii industriale, precum cea germana Siemens Healthineers. Aparatul este unul iesit din comun, cu o putere de 11,7 Tesla, adica de 230.000 de ori mai mare decat cea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta au reusit sa înregistreze, în premiera, imagini video din interiorul unui uragan de categoria a 4-a, cu ajutorul unui robot plutitor, relateaza Yahoo News și Agerpres.Aparatul a avut de înfruntat fortele uraganului Sam, în Oceanul Atlantic, cu valuri…

- Tanarul care a lovit cu mașina doi barbați care stateau pe o banca in comuna Maglavid a fost prins. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj, in urma probatoriului administrat de polițiști, tanarul de 26 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere…

- Un accident cumplit a avut loc joi seara pe Drumul European 70, in zona localitații Constantin Daicoviciu, din județul Caraș-Severin. Patru oameni au murit... The post Accident cu 4 morți in Banat, dupa ce o mașina s-a izbit puternic de un TIR appeared first on Renasterea banateana .

- Un grav accident a avut loc astazi in zona centrala a Timișoarei, pe strada Eugeniu de Savoya, aproape de ieșirea pe strada Martin Luther, chiar in fața intrarii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Timiș. Din primele informații, o mașina de marfa care facea manevre pe strada Eugeniu de Savoya a…

- Inconștiența crasa din partea unui tanar de 33 de ani, din Vulturești. Barbatul a fost oprit in apropierea sediului Direcției Sanitar Veterinara din municipiul Suceava, iar dupa testarea cu aparatul etilotest polițiștii au constatat ca acesta avea o alcoolemie uriașa. Mai exact, aparatul a indicat ...

- Un albaiulian a avut o supriza neplacuta, vineri dimineața, cand și-a luat mașina dintr-o parcare din centrul orașului. Și-a gasit autoturismul cu toba secționata. ”Toba taiata cu flexul, cel mai probabil voiau sa fure catalizatorul”, a fost mesajul cititorului Alba24. Incidentul a fost semnalat in…

- CFR Calatori a anunțat ca suplimenteaza vagoanele mai multor garnituri de tren care pleaca luni din Gara de Nord si din alte mari orase catre litoral. Si trenurile care circula duminica spre si dinspre litoral sunt deja suplimentate cu vagoane la capacitatea maxim tehnic disponibila. ”Avand…

- Doua autoturisme in care se aflau 6 persoane au fost implicate, joi, intr-un accident rutier, pe drumul national DN 15C, in localitatea Agapia din judetul Neamt. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, unul dintre autoturisme s-a rasturnat in afara partii carosabile. ‘Doua persoane…