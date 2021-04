Stiri pe aceeasi tema

- Informațiile aparute in luna ianuarie a anului 2020, cum ca i-am putea vedea pe prințul Harry și pe Meghan Markle pe Netflix acum se adeveresc. Reprezentanții platformei anunțata anterior spun ca, in curand, vom putea vedea online povestea unui grup de foști militari care s-au inscris in competiția…

- Anunțul pe care toate romancele il așteptau a sosit, intr-un final. Serialul Lucifer de pe Netflix revine cu a doua parte din sezonul 5. Cand apar ultimele episoade din cel mai popular serial al ultimilor ani. Tom Ellis, protagonistul filmului, a dat vestea cea mare. Cand apar noi episoade din Lucifer…

- Majorari de capital, discreditare, amenințari, șantaj și 54% din acțiunile Romtelecom ajung la firma greceasca. Așa a inceput dezastrul!Pierderi de sute de mii de abonați, licența GSM nevalorificata. Care este intreaga poveste a Romtelecom.Afla doar la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu,…

- The Queen’s Gambit devine musical The Queen’s Gambit este una dintre cele mai placute surprize oferite de Netflix in ultimul an. Adaptarea romanului lui Walter Trevis din 1983 despre un fenomen al șahului s-a bucurat de un succes extraordinar la public. Miniseria include 7 episoade in care Anna Taylor-Joy…

- Drepturile romanului care a inspirat ''The Queen's Gambit'', cel mai urmarit serial in format limitat difuzat de Netflix, au fost achizitionate de o companie de productie din New York, informeaza cotidianul britanic The Guardian. Miniseria extrem de populara ''The Queen's…

- Mank și Minari au obținut cele mai multe nominalizari la Critics Choice Awards, programate pentru 7 martie. Gala din acest an il va avea ca gazda pe actorul Taye Diggs pentru a treia oara consecutiv. Serviciile de streaming au dominat nominalizarile pentru Critics Choice Awards, Netflix obținand patru…

- Miniseria „E un pacat/ It’s A Sin”, scrisa si produsa de scenaristul Russell T Davies, cunoscut pentru „A Very English Scandal” si „Years and Years”, va avea premiera europeana pe 23 ianuarie la HBO GO.

- Interpretul celebrei melodii „Zaraza“ a cunoscut cele mai inalte culmi ale succesului in perioada interbelica, dar si cea mai joasa treapta a decaderii, sub regimul comunist de care s-a dezis. Desi a murit in uitare si a cerut sa nu ii fie trecut numele pe cruce, Cristian Vasile a castigat pariul cu…